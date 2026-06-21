В Кировском районе тушат крупный пожар на производстве

Пожар произошел 21 июня на производственной территории в городе Кировске на улице Песочной. По данным Леноблпожспаса, там загорелось пластиковое сырье в упаковках, пламя охватило 100 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в 11:21. На месте работают расчеты 127-й, 128-й и 130-й пожарных частей Кировского отряда.

Информации о пострадавших и причинах возгорания пока не поступало.

UPD: по состоянию на 17:22 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. По тушению работал личный состав 127, 128 пожарной части Кировского отряда Леноблпожспас.

Карина Дроздецкая