Льготу продлевают без расчета

Фракция «Яблоко» внесла в Законодательное собрание Петербурга законопроект об изменении Социального кодекса. Документ предлагает убрать 12-месячное ограничение на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для ряда пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Речь идет о гражданах, перенесших инфаркт миокарда, ишемический инсульт, операцию на открытом сердце или реваскуляризацию по поводу ишемической болезни сердца. В тексте поправки также указаны пациенты после операции по пересадке органов или тканей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект не вводит новую льготу, а расширяет срок действия уже существующей меры социальной поддержки. Если поправку примут, право на бесплатные препараты сможет сохранить большее число пациентов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Проект не вводит новую льготу, а расширяет срок действия уже существующей меры социальной поддержки. Если поправку примут, право на бесплатные препараты сможет сохранить большее число пациентов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сейчас Социальный кодекс ограничивает предоставление этой меры поддержки двенадцатью месяцами. Авторы инициативы предлагают исключить предельный срок. В пояснительной записке говорится, что не во всех случаях за год происходит восстановление функций организма, после которого пациент перестает нуждаться в лекарствах или медицинских изделиях. Поскольку бесплатный отпуск препаратов осуществляется по рецептам, выписанным врачами при амбулаторном лечении, вопрос о сохранении потребности в терапии, по мнению авторов, должен решаться врачом.

Руководитель фракции «Яблоко» в ЗакСе Ольга Штанникова рассказала «Ъ Северо-Запад», что поводом для подготовки законопроекта стало обращение петербуржца, который после окончания 12-месячного срока лишился льготных лекарств и был вынужден покупать их самостоятельно. По ее словам, он показывал чеки, в том числе на один из препаратов стоимостью около 2,5 тыс. рублей. Госпожа Штанникова утверждает, что после истечения годичного срока препараты перестают выписывать вне зависимости от состояния пациента.

«Мы считаем это логичным: все равно врачи решают, продлевать ли лечение»,— сказала Ольга Штанникова. По ее словам, авторы исходили из того, что необходимость продолжения терапии должна определяться индивидуально, а не установленным в законе сроком.

Проект не вводит новую льготу, а расширяет срок действия уже существующей меры социальной поддержки. Если поправку примут, право на бесплатные препараты сможет сохранить большее число пациентов. При этом в финансово-экономическом обосновании авторы признают, что это может привести к дополнительным расходам бюджета Петербурга.

Точного расчета затрат в документах нет. В финансово-экономическом обосновании говорится, что определить сумму расходов «не представляется возможным» из-за заявительного характера меры поддержки и разного срока сохранения потребности в препаратах у пациентов. Ольга Штанникова также признала, что полной оценки числа потенциальных получателей у фракции нет. По ее словам, в открытом доступе таких данных найти не удалось, поэтому «Яблоко» готовит запрос в комитет по здравоохранению.

Госпожа Штанникова считает отдельной проблемой отсутствие сводной картины по федеральным и региональным льготным программам. По ее словам, власти могут ссылаться на риск дублирования мер поддержки, однако для оценки таких случаев нужен реестр получателей и программ. «Пока этой работы не сделано»,— сказала она.

При этом в «Яблоке» ссылаются на косвенные оценки Российского союза пациентов. По словам Ольги Штанниковой, при расчете исходя из среднего пятилетнего срока нуждаемости в лекарствах для этих категорий граждан расходы могут составить «несколько сотен миллионов» рублей. Она допустила, что сумма может быть завышенной, поскольку в расчетах могли учитываться и расходы на госпитализацию.

Реализовывать проект предлагается за счет средств, выделенных комздраву в бюджете Петербурга на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Возможные дополнительные расходы авторы предлагают компенсировать за счет сокращения других бюджетных ассигнований, в том числе резервного фонда правительства Петербурга.

Ольга Штанникова заявила, что по итогам исполнения бюджета за 2025 год, по ее данным, осталось около 25 млрд рублей неосвоенных средств. В «Яблоке» считают, что на этом фоне расходы на продление лекарственного обеспечения будут незначительными для бюджета.

Юридическое управление аппарата ЗакСа в заключении от 9 июня указало, что проект не противоречит действующему законодательству, а коррупциогенные факторы в нем не выявлены. Одновременно юристы напомнили, что законопроекты, предусматривающие расходы бюджета Петербурга, рассматриваются либо по представлению губернатора, либо при наличии заключения губернатора. Оно должно быть представлено в ЗакС не позднее 20 дней со дня поступления проекта главе города.

По словам Ольги Штанниковой, фракция уже направила проект губернатору, однако резолюцию пока не получила. На профильной комиссии ЗакСа законопроект еще не рассматривался. Госпожа Штанникова скептически оценивает шансы инициативы в нынешнем созыве, но заявляет, что партия продолжит продвигать эту тему.

«Ъ-Северо-Запад» направил запрос комитет по здравоохранению, чтобы уточнить, сколько петербуржцев сейчас получают бесплатные препараты по программам обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сколько пациентов ежегодно прекращают получать лекарства из-за истечения установленного срока, какова средняя стоимость годовой терапии и оценивал ли комитет возможную дополнительную нагрузку на бюджет. На момент публикации ответ не поступил.

Если законопроект будет поддержан, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Полина Пучкова