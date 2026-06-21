Подростки на питбайке получили сильнейшие ожоги в ДТП под Великим Новгородом
На автодороге у деревни Буреги в Старорусском округе питбайк с двумя подростками столкнулся с легковушкой. В результате аварии 16-летний водитель и 17-летняя пассажирка получили тяжелые ожоги, сообщили в прокуратуре Новгородской области.
Пострадавших доставили в больницу
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
По предварительным данным, подростки выехали на встречную полосу, где врезались в Toyota Camry. От удара питбайк загорелся. Пострадавших доставили в больницу.
Прокуратура организовала проверку — будут оценены действия подрядчика по содержанию дорожного покрытия и обстоятельства передачи питбайка несовершеннолетнему. Ситуация на контроле у исполняющего обязанности прокурора области.