Подростки на питбайке получили сильнейшие ожоги в ДТП под Великим Новгородом

На автодороге у деревни Буреги в Старорусском округе питбайк с двумя подростками столкнулся с легковушкой. В результате аварии 16-летний водитель и 17-летняя пассажирка получили тяжелые ожоги, сообщили в прокуратуре Новгородской области.

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Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Пострадавших доставили в больницу

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По предварительным данным, подростки выехали на встречную полосу, где врезались в Toyota Camry. От удара питбайк загорелся. Пострадавших доставили в больницу.

Прокуратура организовала проверку — будут оценены действия подрядчика по содержанию дорожного покрытия и обстоятельства передачи питбайка несовершеннолетнему. Ситуация на контроле у исполняющего обязанности прокурора области.

Карина Дроздецкая