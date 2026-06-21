Следующие через Ростовскую область поезда опаздывают из-за закрытия Крымского моста

Два пассажирских поезда, следующих из Крыма через Ростовскую область, отстают от графика движения из-за временных ограничений на Крымском мосту. Об этом сообщили в компании-перевозчике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Речь идет о поездах №068 и №098 сообщением Керчь — Москва. По данным перевозчика, время задержки составов составляет от 1,5 до 8 часов. Причиной отклонения от расписания стали неоднократные приостановки движения по Крымскому мосту, которые вводились в связи с угрозой воздушных атак.

Перевозчик рекомендует пассажирам следить за актуальной информацией о движении поездов через официальные каналы компании. В настоящее время железнодорожные службы продолжают работу по сокращению времени отставания от графика.

Крымский мост остается одним из ключевых транспортных маршрутов для пассажирских поездов, связывающих полуостров с материковой частью России. В периоды действия воздушной тревоги движение транспорта по мосту может временно ограничиваться из соображений безопасности, что влияет как на автомобильное, так и на железнодорожное сообщение.

Ранее пассажиры уже сталкивались с задержками поездов на крымском направлении из-за временного закрытия движения по мосту во время действия сигналов воздушной опасности.

Валерий Климов