Аптечный рынок Ставрополья продолжает уходить под контроль сетей

Доля частных организаций на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в Ставропольском крае по итогам 2025 года достигла 83%. За год показатель вырос на один процентный пункт. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном профильными структурами правительства Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Согласно материалам исследования, частный сектор продолжает доминировать на аптечном рынке региона. Если по итогам 2024 года доля организаций частной формы собственности составляла 82%, то в 2025 году она достигла 83%.

В документе отмечается, что на рынке продолжаются процессы укрупнения бизнеса. В частности, в крае фиксируется снижение числа заявлений на получение лицензий для осуществления фармацевтической деятельности. Одновременно наблюдается расширение аптечных сетей, прежде всего крупных юридических лиц, которые усиливают свое присутствие на территории региона.

Как следует из материалов мониторинга, сокращение числа хозяйствующих субъектов связано в том числе с прекращением деятельности отдельных предпринимателей, ликвидацией организаций и процессами реорганизации бизнеса. На этом фоне крупные аптечные сети продолжают наращивать рыночную долю.

Вместе с тем уровень удовлетворенности состоянием конкурентной среды на рынке лекарственных препаратов в крае остается относительно высоким и превышает 80%. По данным аналитиков отрасли, тенденция к консолидации аптечного рынка наблюдается во многих регионах страны. Крупные сети получают преимущества за счет централизованных закупок, более широкого ассортимента и возможности открывать новые точки в территориях с высоким потребительским спросом.

Валерий Климов