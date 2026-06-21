В Ленобласти мужчина выстрелил в лицо подростку из сигнального пистолета

В СНТ «Кировец» Ленобласти задержан мужчина, ранивший 17-летнего подростка из сигнального пистолета. Инцидент произошел ночью 20 июня после конфликта из-за шума, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина поругался с компанией подростков и выстрелил в их сторону

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мужчина поругался с компанией подростков и выстрелил в их сторону

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина поругался с компанией подростков и выстрелил в их сторону. Пуля попала одному из парней в щеку. С непроникающим ранением и ожогом его госпитализировали, после оказания помощи отпустили домой.

В отношении задержанного безработного 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Карина Дроздецкая