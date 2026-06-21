Врачам из недружественных стран пообещали 455 тыс. подъемных за переезд в Псковскую область

Власти региона разработали новые меры поддержки для русскоязычных специалистов, переезжающих из недружественных стран. Врачи и педагоги, трудоустраивающиеся в области, смогут получить до 455 тысяч рублей на обустройство и оформление документов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отмечается, что средства заложены в региональный бюджет на первых десять специалистов

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Отмечается, что средства заложены в региональный бюджет на первых десять специалистов

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Выплаты разделены на две части: 100 тысяч на первичное обустройство и до 355 тысяч на возмещение фактических расходов — на признание дипломов, обучение для аккредитации, перевод документов, медосвидетельствование и аренду жилья на первые шесть месяцев. Отмечается, что средства заложены в региональный бюджет на первых десять специалистов.

Решение принято в рамках указов президента о поддержке переселения специалистов и граждан, разделяющих традиционные ценности. Изменения в госпрограмму одобрил профильный комитет Законодательного собрания.

Карина Дроздецкая