Семилетнюю девочку доставили в больницу после ДТП на пешеходном переходе

На улице Восстания 20 июня около 16:00 автомобиль Toyota Chaser сбил 7-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 45, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Водитель задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По предварительным данным, 42-летний водитель совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства ДТП. Водитель задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Карина Дроздецкая