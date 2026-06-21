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В Невском районе мужчина избил инспектора ДПС и попал под уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он применил насилие к сотруднику ДПС. Инцидент произошел ночью 20 июня у дома на Дальневосточном проспекте, сообщили в ведомстве.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина напал на инспектора, когда тот пресекал его противоправные действия. Подозреваемый ударил полицейского в плечо, дважды толкнул, хватал за форменное обмундирование и нанес не менее двух ударов кулаком в живот.

Нападавший задержан. Следствие продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения. Статья 318 УК РФ (применение насилия или угроза его применения в отношении представителей власти) предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Карина Дроздецкая

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