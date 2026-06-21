Поезда из Петербурга в Крым задерживаются на 8 часов из-за закрытия моста

Два поезда, следующих из Северной столицы в Крым, задерживаются из-за временного закрытия Крымского моста. По состоянию на утро 21 июня железнодорожное движение по мосту открыто, но расписание уже нарушено, сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВСУ нанесли удар беспилотниками по Керченскому полуострову

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ ВСУ нанесли удар беспилотниками по Керченскому полуострову

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Поезд №007 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 19 июня, опаздывает на 8,5 часов. Поезд №179 Санкт-Петербург – Симферополь (отправление 19 июня) задерживается на 4,5 часа.

Из Крыма задерживаются поезда на Москву — №068 Керчь – Москва на 8 часов и №098 Керчь – Москва на полтора часа. Также с опозданием следуют рейсы из Москвы, Адлера, Минеральных Вод и Челябинска. Время задержки может измениться, сообщили в компании. Пассажиры могут уточнить информацию по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто в ночь на 21 июня. Проезд остается закрытым из соображений безопасности на фоне атак беспилотников.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по Керченскому полуострову. В результате атаки дронов погибли четыре человека, 28 получили ранения. Информация о последствиях на земле и пострадавших уточняется.

Карина Дроздецкая