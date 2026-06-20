Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел штаб по строительству, на котором рассмотрели ход работ на более чем 70 ключевых объектах. Хирургический корпус Североморской ЦРБ ремонтируют с опережением графика, по школам завершают кровельные работы. За шесть лет в регионе сдано почти 1,5 тыс. объектов, что улучшило качество жизни для 300 тыс. северян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На нем рассмотрели ход работ на более чем 70 ключевых объектах

Фото: Правительство Мурманской области На нем рассмотрели ход работ на более чем 70 ключевых объектах

Фото: Правительство Мурманской области

«За 6 лет мы сдали почти 1500 объектов, а также более 3000 — по программе реновации ЗАТО. Это не просто цифры, это новое качество жизни: современные больницы, уютные классы, комфортные дворы»,— написал Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что требует от подрядчиков оперативного решения проблем, а не поиска оправданий. Основные работы по школам планируется завершить до начала учебного года.

Кирилл Конторщиков