Аракчи и Галибаф отправились в Швейцарию для переговоров с США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и другие члены иранской делегации вылетели в Швейцарию для переговоров с США. Об этом сообщил господин Галибаф в Telegram-канале.
В состав иранской делегации также вошли замминистра иностранных дел Казем Гарибабади, представитель МИД Эсмаил Багаи, зампредседателя Высшего совета национальной безопасности Али Багери Кани, председатель Центробанка Абдольнасер Хеммати, а также замминистра нефти Хамид Борд.
Технические консультации США и Ирана состоятся в Бюргенштоке 21 июня, сообщил МИД Пакистана в соцсети Х. К ним присоединятся представители Пакистана и Катара. Иранская сторона намерена потребовать от США соблюдения меморандума, который был подписан в ночь на 18 июня.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и еще один американский переговорщик Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии, сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс. Он допустил, что тоже примет участие в переговорах с Ираном. По информации CNN, господин Вэнс должен вылететь в Швейцарию 20 июня.
Переговоры между США и Ираном имеют давнюю историю, нередко проходя в качестве непрямых контактов. Швейцария традиционно выступает площадкой для таких встреч. Например, до этого США и Иран проводили третий раунд переговоров в Женеве 26 февраля 2026 года, обсуждая иранский проект соглашения по снижению напряженности на Ближнем Востоке и ограничению ядерной программы Ирана.
Предыдущие раунды переговоров также проходили в Омане и Исламабаде, где обсуждались различные аспекты, включая ядерную программу, снятие санкций и судоходство в Ормузском проливе. В прошлом, иранская сторона, в частности, настаивала на праве использовать ядерную программу в мирных целях. США, со своей стороны, стремились к сворачиванию иранской ядерной программы и обсуждению неядерных вопросов, таких как баллистические ракеты и поддержка радикальных группировок.