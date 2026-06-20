Аракчи и Галибаф отправились в Швейцарию для переговоров с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и другие члены иранской делегации вылетели в Швейцарию для переговоров с США. Об этом сообщил господин Галибаф в Telegram-канале.

В состав иранской делегации также вошли замминистра иностранных дел Казем Гарибабади, представитель МИД Эсмаил Багаи, зампредседателя Высшего совета национальной безопасности Али Багери Кани, председатель Центробанка Абдольнасер Хеммати, а также замминистра нефти Хамид Борд.

Технические консультации США и Ирана состоятся в Бюргенштоке 21 июня, сообщил МИД Пакистана в соцсети Х. К ним присоединятся представители Пакистана и Катара. Иранская сторона намерена потребовать от США соблюдения меморандума, который был подписан в ночь на 18 июня.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и еще один американский переговорщик Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии, сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс. Он допустил, что тоже примет участие в переговорах с Ираном. По информации CNN, господин Вэнс должен вылететь в Швейцарию 20 июня.