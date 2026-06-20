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В Петербурге покажут бесплатно классику советского кино в День памяти и скорби

22 июня в петербургском «Фильмофонде» пройдет марафон бесплатных кинопоказов к годовщине начала Великой Отечественной войны. С 14:15 до вечера покажут четыре ленты — от документального «Обыкновенного фашизма» до драмы «Завтра была война». Вход свободный, сообщили в городском Комитете по культуре.

Показы приурочены ко Дню памяти и скорби

Показы приурочены ко Дню памяти и скорби

Фото: Мосфильм

Показы приурочены ко Дню памяти и скорби

Фото: Мосфильм

В программе также «Бессмертный гарнизон» и легендарный фильм «Летят журавли». Коллекция «Фильмофонда» насчитывает более 7 тыс. лент.

Кирилл Конторщиков

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