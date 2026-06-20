Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в залив первого в 2026 году тюленя

На берегу Финского залива состоялся первый в этом сезоне выпуск ластоногих. Три серых тюленя, прошедшие реабилитацию в Центре спасения морских млекопитающих в Репино, отправились в самостоятельную жизнь. Главным событием стало возвращение в дикую природу 250-го подопечного основателей Фонда Вячеслава Алексеева и Елены Андриевской — самца Лебяжика весом около 60 кг.

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Фото: Водоканал Санкт-Петербурга Следующие выпуски ожидаются в течение лета

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Фонд работает почти 20 лет и накопил уникальный опыт оказания помощи морским млекопитающим. Все выпущенные животные полностью готовы к жизни в естественной среде. Ранее в Петербурге также проводились акции по спасению мигрирующих животных — в частности, волонтеры помогли пересечь дорогу 27 тыс. амфибий у Сестрорецкого разлива.

Кирилл Конторщиков