Петербург модернизирует 35 котельных в 9 районах

Губернатор Александр Беглов сообщил о старте масштабной программы модернизации теплоэнергетического хозяйства. До конца 2026 года на восьми крупных объектах, включая стратегические 2-ю Невскую и Политехническую котельные, обновят 9 котлоагрегатов. Всего программа охватит 35 котельных в девяти районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего программа охватит 35 котельных в девяти районах города

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Всего программа охватит 35 котельных в девяти районах города

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Устаревшее оборудование заменят на современные отечественные установки со сроком службы 20 лет. Дополнительно смонтируют вспомогательное оборудование — аккумуляторные и конденсатные баки, деаэраторы и дымовые трубы. Будет реконструировано более 3,5 км трубопроводов различного диаметра.

«Мы выработали комплексный подход: реконструируем и источники тепла, и тепловые сети. Программа повысит эффективность теплоснабжения для более чем 2 млн горожан»,— отметил господин Беглов.

Ремонт затронет Пушкинский, Невский, Приморский, Кронштадтский, Колпинский, Красногвардейский, Выборгский, Петроградский и Московский районы — от них зависит теплоснабжение 7 782 зданий.

Кирилл Конторщиков