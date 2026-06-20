Над Россией за семь часов сбили 57 дронов

В период с 7:00 до 14:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 57 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тюменской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Пермским краем.

В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека. В Брянской области FPV-дронами атакован поселок Суземка, там погиб мирный житель, женщина получила ранения. В Тюменской области отразили атаку БПЛА на НПЗ, пострадавших нет. В Воронежской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали атаки. За ночь, по данным оборонного ведомства, над Россией сбили 187 беспилотников.