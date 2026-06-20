В Тюменской области отразили атаку БПЛА на НПЗ
БПЛА атаковали Тюменский НПЗ. Завод повреждений не получил, все сотрудники были эвакуированы, сообщил губернатор региона Александр Моор.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Господин Моор добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
6 июня на Тюменском НПЗ произошел пожар. Его площадь составила 100 кв. м. К ликвидации ЧП привлекли 26 сотрудников МЧС. Власти отрицали, что возгорание началось из-за атаки БПЛА.
Атаки беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса, включая нефтеперерабатывающие заводы, стали регулярными. В течение 2024–2025 годов атакам подвергались Куйбышевский, Новокуйбышевский, Туапсинский, Нижегородский, Рязанский, Сызранский, Славянский, Московский, Афипский и другие НПЗ, а также нефтеперекачивающие станции и нефтебазы в различных регионах России, включая Краснодарский край, Самарскую, Нижегородскую, Ростовскую и Волгоградскую области. Эти инциденты часто приводили к пожарам и остановкам оборудования, хотя власти стремятся перенаправлять потоки топлива и минимизировать ущерб.
В ответ на растущую угрозу Минэнерго РФ совместно с Росгвардией разрабатывает меры по усилению безопасности НПЗ, включая установку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Власти Ханты-Мансийского автономного округа, Самарской и Нижегородской областей также ввели дополнительные меры защиты объектов ТЭК и разрабатывают планы борьбы с беспилотниками, призывая руководителей стратегических предприятий усилить их защиту. Эти действия направлены на защиту критически важных объектов от возможных диверсий и террористических атак.