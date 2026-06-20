В Тюменской области отразили атаку БПЛА на НПЗ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса, включая нефтеперерабатывающие заводы, стали регулярными. В течение 2024–2025 годов атакам подвергались Куйбышевский, Новокуйбышевский, Туапсинский, Нижегородский, Рязанский, Сызранский, Славянский, Московский, Афипский и другие НПЗ, а также нефтеперекачивающие станции и нефтебазы в различных регионах России, включая Краснодарский край, Самарскую, Нижегородскую, Ростовскую и Волгоградскую области. Эти инциденты часто приводили к пожарам и остановкам оборудования, хотя власти стремятся перенаправлять потоки топлива и минимизировать ущерб.

В ответ на растущую угрозу Минэнерго РФ совместно с Росгвардией разрабатывает меры по усилению безопасности НПЗ, включая установку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Власти Ханты-Мансийского автономного округа, Самарской и Нижегородской областей также ввели дополнительные меры защиты объектов ТЭК и разрабатывают планы борьбы с беспилотниками, призывая руководителей стратегических предприятий усилить их защиту. Эти действия направлены на защиту критически важных объектов от возможных диверсий и террористических атак.