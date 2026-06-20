В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека

БПЛА атаковали три муниципалитета Белгородской области. Пострадали два человека, сообщил региональный оперштаб.

В Шебекинском округе у села Чураево FPV-дрон атаковал грузовик. Водитель госпитализирован с осколочными ранениями лица, плеча, грудной клетки и ног. У авто повреждена кабина.

В селе Волчья Александровка при детонации дрона мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра. На месте атаки повреждены окна частного дома и автобус.

В селе Новая Таволжанка при атаке дрона повреждены окна и крыши частного дома и двух надворных построек. В селе Черемошное при детонации FPV-дрона посечен фасад частного дома.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального уровня, также действует режим КТО. По данным Минобороны, ночью над областью сбили несколько БПЛА.