В Брянской области при атаке БПЛА погиб мирный житель

ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Суземка. Погиб мирный житель, женщина получила ранения, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу, ей оказана медпомощь. Господин Ковальчук пообещал оказать семье погибшего «всю необходимую помощь и поддержку».

Брянская область граничит с Украиной, в регионе введены режим КТО и режим ЧС. За ночь над территорией области сбили БПЛА, но их точное количество Минобороны России не уточняло.