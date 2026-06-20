Во Всеволожске ликвидирована крупная наркоплантация

Полиция пресекла деятельность наркоплантации на территории частного домовладения во Всеволожске. 47-летняя неработающая жительница Петербурга выращивала коноплю в оборудованных теплицах. Изъято 22 куста и 19 высушенных растений общей массой более 3 кг. Женщина арестована, ей грозит пожизненное лишение свободы, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурант арестована, ей грозит пожизненное лишение свободы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фигурант арестована, ей грозит пожизненное лишение свободы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт в крупном размере). Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кирилл Конторщиков