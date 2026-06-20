В Ростове восстановили горячее водоснабжение в 24 домах

После ремонта теплосетей в Ростове-на-Дону восстановили горячее водоснабжение 24 домов и организаций. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К теплосетям подключены дома по пр. Коммунистический, 8, 31, 31/4, 33, 33/2, 35, 35/2, 35/3, 35/4, 37, 37/1, 37/2, ул. 2-я Краснодарская, 82/1, 82/2, 84, 84/2, пр. Стачки, 193/3, 195, пер. Островского, 105, пер. Малый, 19, пр. Ворошиловский, 55, 57 и пр. Коммунистический, 34/1, 34/3.

В администрации напоминали, что в случае отсутствия горячей воды после ремонта теплосетей необходимо обращаться в управляющие компании.

Наталья Белоштейн