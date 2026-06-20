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Для Театра балета Бориса Эйфмана построят новый выставочный комплекс в Петербурге

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик нового выставочного комплекса Театра балета Бориса Эйфмана в переулке Декабристов. В здании разместятся экспозиционная зона и мастерские для хранения сценических декораций, сообщает Смольный.

Проект продолжает развитие театра, основанного в 1977 году

Проект продолжает развитие театра, основанного в 1977 году

Проект продолжает развитие театра, основанного в 1977 году

Театр балета Эйфмана известен во многих странах выразительной хореографией и мастерством труппы. В 2011 году правительство Петербурга запустило строительство Академии танца Бориса Эйфмана — в 2013-м она приняла первых учеников, а в 2019-м открылся Театр Академии. Сейчас в городе возводится Дворец танца Бориса Эйфмана, который станет одним из центров танцевальных искусств. Новый выставочный комплекс дополнит инфраструктуру театра и Академии.

Кирилл Конторщиков

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