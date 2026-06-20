Вологодская область направила на медицину 45,1 млрд рублей

Губернатор Георгий Филимонов на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко доложил о работе по народосбережению. В 2025 году на здравоохранение региона направили 45,1 млрд рублей. Обсуждалось участие Вологодской области в федеральном проекте по экстренной помощи, а также строительство детской поликлиники в Вологде, лечебного корпуса в Верховажской ЦРБ и поликлиники в Великоустюгской ЦРБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модернизация первичного звена здравоохранения продолжается

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Модернизация первичного звена здравоохранения продолжается

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава региона поблагодарил министра за поддержку. Модернизация первичного звена здравоохранения продолжается. Ранее Вологодская область также повысила оклады педагогам на 10% и вложила 11 млрд рублей в ремонт образовательных учреждений за три года. Встреча с главой Минздрава прошла в рамках рабочего визита Георгия Филимонова в Москву.

Кирилл Конторщиков