Сальдо: дроны защищают трассу «Новороссия» в Херсонской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление губернатора Владимира Сальдо о защите трассы Р-280 «Новороссия» в Херсонской области дронами происходит на фоне участившихся атак беспилотников со стороны ВСУ не только на эту трассу, но и на другие объекты в Херсонской области и Крыму. Например, в начале июня 2026 года сообщалось об атаке БПЛА на трассу «Новороссия», а в конце 2025 года — об атаке 18 дронов на сельскую администрацию в Херсонской области. Ранее, в ноябре 2025 года, 87 населенных пунктов Херсонской области оставались без света из-за атак БПЛА на энергетическую инфраструктуру.

Проблемы с безопасностью на трассе Р-280 напрямую влияют на логистику между новыми регионами и Крымом, что уже привело к дефициту топлива на полуострове и снижению туристического потока. Власти Херсонской области в сотрудничестве с Минобороны и другими структурами постоянно принимают меры по обеспечению безопасности дорог, включая усиление противодействия беспилотникам и развитие работы в «малом небе». На этом фоне глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее обсуждали алгоритмы объезда Крымского моста по альтернативному маршруту через новые регионы после его атак, а также возможную отмену паспортного контроля на границе между Крымом и Херсонской областью для облегчения проезда.