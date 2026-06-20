Сальдо: дроны защищают трассу «Новороссия» в Херсонской области
Российские войска установили постоянный визуальный контроль за трассой Р-280 «Новороссия» в Херсонской области. Это следует из заявления губернатора Владимира Сальдо.
«Наши операторы БПЛА ведут постоянное боевое патрулирование трассы "Новороссия", регулярно уничтожая дроны противника, — написал чиновник в Telegram. — Безопасность на дорогах остается приоритетом. Работаем, чтобы минимизировать риски».
В Крыму с конца мая сохраняется дефицит топлива. Причиной стали проблемы с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280, которая проходит от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы. В Кремле говорили о «необоснованном ажиотаже» на крымских АЗС. На этой неделе власти Крыма сообщили, что рассматривают дополнительные пути поставок топлива на полуостров по суше.
На фоне нехватки топлива число гостиничных бронирований на полуострове сократилось на 31% год к году, Севастополь потерял 40%.
Подробности — в материале «Ъ» «Турпоток огибает полуостров».
Заявление губернатора Владимира Сальдо о защите трассы Р-280 «Новороссия» в Херсонской области дронами происходит на фоне участившихся атак беспилотников со стороны ВСУ не только на эту трассу, но и на другие объекты в Херсонской области и Крыму. Например, в начале июня 2026 года сообщалось об атаке БПЛА на трассу «Новороссия», а в конце 2025 года — об атаке 18 дронов на сельскую администрацию в Херсонской области. Ранее, в ноябре 2025 года, 87 населенных пунктов Херсонской области оставались без света из-за атак БПЛА на энергетическую инфраструктуру.
Проблемы с безопасностью на трассе Р-280 напрямую влияют на логистику между новыми регионами и Крымом, что уже привело к дефициту топлива на полуострове и снижению туристического потока. Власти Херсонской области в сотрудничестве с Минобороны и другими структурами постоянно принимают меры по обеспечению безопасности дорог, включая усиление противодействия беспилотникам и развитие работы в «малом небе». На этом фоне глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее обсуждали алгоритмы объезда Крымского моста по альтернативному маршруту через новые регионы после его атак, а также возможную отмену паспортного контроля на границе между Крымом и Херсонской областью для облегчения проезда.