Власти Крыма рассматривают дополнительные источники поставок топлива по суше

Власти Крыма рассматривают дополнительные пути поставок топлива на полуостров по суше. Об этом заявил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин во время прямой линии.

«К сожалению, мы ограничены источниками поставок светлых нефтепродуктов, но в настоящее время еще дополнительно прорабатываются меры по организации доставки светлых нефтепродуктов по сухопутному пути»,— сказал господин Воронкин (трансляцию вело ведомство).

По словам министра, сейчас литр бензина АИ-92 стоит 79 руб., АИ-95 — 86 руб., дизельного топлива — 85 руб. При этом розничные цены на топливо для юридических лиц выше, подчеркнул Владимир Воронкин.

Дефицит топлива в Крыму возник из-за логистических проблем, которые связаны с атаками ВСУ на трассу Р-280 «Новороссия», идущую на полуостров через новые регионы. Из-за нехватки топлива на АЗС в Севастополе ввели систему QR-кодов.

Свободную продажу топлива могут возобновить только после формирования запасов, говорил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 18 июня она доступна на девяти АЗС сети «Атан» в городе.