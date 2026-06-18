Власти Крыма рассматривают дополнительные источники поставок топлива по суше
Власти Крыма рассматривают дополнительные пути поставок топлива на полуостров по суше. Об этом заявил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин во время прямой линии.
«К сожалению, мы ограничены источниками поставок светлых нефтепродуктов, но в настоящее время еще дополнительно прорабатываются меры по организации доставки светлых нефтепродуктов по сухопутному пути»,— сказал господин Воронкин (трансляцию вело ведомство).
По словам министра, сейчас литр бензина АИ-92 стоит 79 руб., АИ-95 — 86 руб., дизельного топлива — 85 руб. При этом розничные цены на топливо для юридических лиц выше, подчеркнул Владимир Воронкин.
Дефицит топлива в Крыму возник из-за логистических проблем, которые связаны с атаками ВСУ на трассу Р-280 «Новороссия», идущую на полуостров через новые регионы. Из-за нехватки топлива на АЗС в Севастополе ввели систему QR-кодов.
Свободную продажу топлива могут возобновить только после формирования запасов, говорил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 18 июня она доступна на девяти АЗС сети «Атан» в городе.
Дефицит топлива в Крыму не является новой проблемой и отмечается с конца мая 2026 года, а также фиксировался в августе и сентябре предыдущего 2025 года. Основными причинами дефицита традиционно становились логистические проблемы, связанные с перебоями в поставках, а также со снижением объемов производства на некоторых нефтеперерабатывающих заводах России.
Ранее для стабилизации ситуации вводились ограничения на продажу топлива до 20-30 литров в одни руки, замораживались цены, а также рассматривались способы увеличения пропускной способности паромной переправы и привлечения частных судов. Власти Крыма и Севастополя неоднократно заверяли, что общественный транспорт, социальные объекты и экстренные службы обеспечены топливом в полной мере. Тем не менее, ранее отмечалось, что дефицит топлива мог негативно сказаться на туристическом потоке в регион. Российское Минэнерго, в свою очередь, заявляло, что дефицита топлива в стране нет, а проблемы в Крыму носят локальный характер.