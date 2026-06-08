Песков заявил о «необоснованном ажиотаже» из-за дефицита топлива в Крыму

Крымские власти работают над тем, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и продовольствия в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа», — сказал господин Песков, отвечая на на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию на полуострове.

Пресс-секретарь напомнил, как несколько лет назад россияне скупали гречку. По его словам, «иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям».

В Крыму дефицит топлива сохраняется с конца мая из-за проблем с логистикой. Власти сообщали об ударах ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы. С начала июня в Севастополе приостановили свободную продажу топлива. Аналогичные ограничения введены на всей территории Крыма.

4 июня для туристов, застрявших в Севастополе из-за остановки свободной продажи топлива, открыли горячую линию. Отдельная горячая линия также действует для туристов всего Крыма.

Подробнее о ситуации в Крыму — в материале «Ъ» «Турпоток огибает полуостров»