В Петербурге 20 июня перекроют три моста из-за подготовки к «Алым парусам»

В центре Петербурга вводится временная корректировка движения транспорта для подготовки к празднику выпускников «Алые паруса». 20 июня будут закрыты для проезда Благовещенский, Дворцовый и Троицкий мосты. Изменятся трассы ряда автобусных и троллейбусных маршрутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изменятся трассы ряда автобусных и троллейбусных маршрутов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Изменятся трассы ряда автобусных и троллейбусных маршрутов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в комитете по транспорту, автобусы № 6, 100, 262 и троллейбус № 12 будут следовать с остановкой. Также скорректированы маршруты автобусов № 7, 10, 24, 46, 76, 191, троллейбусов № 1, 7, 10, 11 и трамвая № 3. Подробная схема изменений опубликована на сайте orgp.spb.ru.

Кирилл Конторщиков