Болгария наложила вето на 21-й пакет антироссийских санкций
Болгария проголосовала против введения 21-го пакета санкций в отношении России, заявил премьер-министр страны Румен Радев. Решение он объяснил тем, что ограничения предлагается наложить на Вагита Алекперова — экс-президента «Лукойла», который, по словам господина Радева, вложил значительные усилия в развитие болгарского НПЗ в Бургасе.
Румен Радев (в центре)
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Журналисты спросили главу болгарского правительства о возможном ущербе для Софии после наложения вето на новые санкции. «Как видите, выплаты из <...> европейских фондов Болгарии не прекращаются. Наоборот — за доверие мы даже получаем средства авансом»,— сказал Румен Радев (цитата по Nova.bg).
Он добавил, что Болгария не поддерживает планы ЕС наложить ограничения на патриарха Кирилла и бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова. По его словам, введение санкций против последнего станет «выстрелом себе в ногу» для Софии. В связи с этим он напомнил, что нефтегазовая компания подала к Болгарии иск на 3 млрд евро.
«Мы просто не поддержим санкции в такой форме. Мы имеем право голоса, и мы им воспользуемся»,— сказал Румен Радев. Премьер-министр Болгарии подчеркнул, что европейские лидеры с уважением принимают его позицию.
9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету антироссийских санкций. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ограничения затронут сектора «с наибольшим влиянием»: энергетику, торговлю, финансы. Всего в черный список могут попасть 80 российских физлиц и компаний.
Позиция Болгарии по санкциям против России, проявленная в отказе поддерживать 21-й пакет ограничительных мер, не является чем-то новым. Ранее Болгария, являющаяся членом ЕС, уже выступала против санкций, затрагивающих атомную энергетику России, опасаясь негативного влияния на собственную отрасль. Премьер-министр Румен Радев подчеркивал, что страна не допустит введения ограничений, которые могут нанести вред болгарской экономике.
Болгария традиционно проявляет оппозицию некоторым инициативам ЕС в отношении России, схожую с позицией Венгрии и Словакии. В прошлом эти страны, наряду с Италией, Мальтой и Чехией, выступали против использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Также Болгария, наряду с Словакией, Венгрией, Румынией и Польшей, настаивала на продлении запрета на импорт украинского зерна, демонстрируя готовность действовать самостоятельно в случае отказа Еврокомиссии.
Особое беспокойство Болгарии вызывает нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Бургасе, который, по словам Румена Радева, имеет большое значение для страны. При этом ранее Болгария уже предпринимала шаги по ускорению отказа от российской нефти на этом НПЗ, вплоть до возможных мер по передаче актива государству. Такое поведение свидетельствует о сложной балансировке между национальной экономической выгодой и требованиями европейской солидарности в отношении санкционной политики.