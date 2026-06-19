Болгария наложила вето на 21-й пакет антироссийских санкций

Болгария проголосовала против введения 21-го пакета санкций в отношении России, заявил премьер-министр страны Румен Радев. Решение он объяснил тем, что ограничения предлагается наложить на Вагита Алекперова — экс-президента «Лукойла», который, по словам господина Радева, вложил значительные усилия в развитие болгарского НПЗ в Бургасе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Румен Радев (в центре)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters Румен Радев (в центре)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Журналисты спросили главу болгарского правительства о возможном ущербе для Софии после наложения вето на новые санкции. «Как видите, выплаты из <...> европейских фондов Болгарии не прекращаются. Наоборот — за доверие мы даже получаем средства авансом»,— сказал Румен Радев (цитата по Nova.bg).

Он добавил, что Болгария не поддерживает планы ЕС наложить ограничения на патриарха Кирилла и бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова. По его словам, введение санкций против последнего станет «выстрелом себе в ногу» для Софии. В связи с этим он напомнил, что нефтегазовая компания подала к Болгарии иск на 3 млрд евро.

«Мы просто не поддержим санкции в такой форме. Мы имеем право голоса, и мы им воспользуемся»,— сказал Румен Радев. Премьер-министр Болгарии подчеркнул, что европейские лидеры с уважением принимают его позицию.

9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету антироссийских санкций. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ограничения затронут сектора «с наибольшим влиянием»: энергетику, торговлю, финансы. Всего в черный список могут попасть 80 российских физлиц и компаний.