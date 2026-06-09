Euronews: патриарха Кирилла могут включить в новый пакет санкций Евросоюза

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла могут включить в новый пакет санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Euronews со ссылкой на три источника в дипломатических кругах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как отмечает издание, санкции против патриарха планируют ввести из-за того, что под его руководством Русская православная церковь (РПЦ) опубликовала документ в поддержку СВО. Речь о наказt XXV Всемирного русского народного собора, где военная операция на Украине называется «священной войной». Самого патриарха Кирилла Euronews называет противоречивой фигурой, обладающей как религиозным, так и политическим влиянием.

Брюссель не раскрывает личности лиц, включенных в черный список, до тех пор, пока государства-члены не примут окончательное решение. ЕС уже пытался ввести санкции против главы РПЦ в 2022 году, но тогда Венгрия под руководством уже бывшего премьер-министра Виктора Орбана наложила вето на это решение. Теперь новое венгерское правительство Петера Мадьяра готово поддержать санкции против патриарха Кирилла, пишет Euronews.

О том, что патриарх может попасть в новый пакет санкций, 2 июня сообщали источники Politico. 8 июня глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны на Кипре заявила, что в черный список могут попасть 80 российских физлиц и компаний.