«Хезболла» заявила о неизбежном изгнании Израиля из Ливана
Планы Израиля разгромить «Хезболлу» провалились, заявил лидер организации Наим Касем в эфире ливанского телевидения.
«Окончательное и бесповоротное изгнание оккупантов с каждого сантиметра территории Ливана неизбежно»,— сказал господин Касем (речь его выступления приводит портал Breaking News). Он добавил, что Ливан столкнулся с «опасным заговором» Израиля и США, который угрожает будущему страны.
Сегодня вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и «Хезболлой», писал Reuters со ссылкой на источник в американской администрации. Прекращение боевых действий в Ливане предусмотрено текстом меморандума о взаимопонимании США и Ирана.
Незадолго до объявления режима прекращения огня стороны в очередной раз обменялись ударами, что привело к отмене переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. По данным The Washington Post, американская разведка опасается, что переговоры могут и вовсе сорваться из-за израильского истеблишмента, который требует от премьера Биньямина Нетаньяху продолжать атаковать объекты «Хезболлы» на юге Ливана.
Заявление Наима Касема прозвучало на фоне продолжающихся усилий США и Ирана по согласованию меморандума о прекращении ближневосточного конфликта. Иран, в свою очередь, настаивал на включении в соглашение гарантий безопасности Ливана и прекращения боевых действий в регионе, что Тегеран рассматривал как условие для переговоров в Швейцарии. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что его страна сохранит оперативную свободу действий в Ливане и не оставит южный Ливан, несмотря на требования Ирана.
"Хезболла" традиционно обустроила свои объекты в жилых районах Ливана, используя местное население как «живой щит», что усложняет операции Израиля и приводит к жертвам среди гражданского населения. С момента подписания соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном 27 ноября 2024 года, несмотря на формальное перемирие, стороны неоднократно обменивались ударами.