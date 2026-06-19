Израиль и Хезболла договорились о прекращении огня
Израиль и шиитская организация «Хезболла», базирующаяся в Ливане, договорились о начале режима прекращения огня с 16:00 по местному времени (совпадает с московским) 19 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный американский источник. Сроки действия режима прекращения огня не уточняются.
Последствия одного из израильских ударов по южному Ливану (19 июня 2026 года)
Фото: Stringer / Reuters
Собеседник издания напомнил об обмене ударами Израиля и «Хезболлы» утром 19 июня. По его словам, после этого стороны заключили соглашение при содействии переговорщиков из США, Катара и Ирана. «"Хезболла" и Израиль согласились прекратить огонь»,— заключил он.
Прекращение огня на всех фронтах, а также территориальная целостность Ливана были закреплены как в проекте меморандума, так и в окончательной версии документа, подписанной Дональдом Трампом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже после заключения соглашения говорил, что ЦАХАЛ не будет отступать с позиций на юге Ливана.
19 июня Израиль и «Хезболла» обменялись ударами. ЦАХАЛ отчитался о более чем 150 ударах по целям на юге Ливана с полуночи. В связи с этим Иран отказался от участия в запланированных на этот день переговорах с США. Тегеран потребовал гарантий, что боевые действия в Ливане прекратятся.