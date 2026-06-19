Израиль и Хезболла договорились о прекращении огня

Израиль и шиитская организация «Хезболла», базирующаяся в Ливане, договорились о начале режима прекращения огня с 16:00 по местному времени (совпадает с московским) 19 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный американский источник. Сроки действия режима прекращения огня не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия одного из израильских ударов по южному Ливану (19 июня 2026 года)

Фото: Stringer / Reuters Последствия одного из израильских ударов по южному Ливану (19 июня 2026 года)

Фото: Stringer / Reuters

Собеседник издания напомнил об обмене ударами Израиля и «Хезболлы» утром 19 июня. По его словам, после этого стороны заключили соглашение при содействии переговорщиков из США, Катара и Ирана. «"Хезболла" и Израиль согласились прекратить огонь»,— заключил он.

Прекращение огня на всех фронтах, а также территориальная целостность Ливана были закреплены как в проекте меморандума, так и в окончательной версии документа, подписанной Дональдом Трампом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже после заключения соглашения говорил, что ЦАХАЛ не будет отступать с позиций на юге Ливана.

19 июня Израиль и «Хезболла» обменялись ударами. ЦАХАЛ отчитался о более чем 150 ударах по целям на юге Ливана с полуночи. В связи с этим Иран отказался от участия в запланированных на этот день переговорах с США. Тегеран потребовал гарантий, что боевые действия в Ливане прекратятся.