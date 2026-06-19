CNN: Иран требует гарантий по прекращению огня в Ливане

Иран потребовал от США гарантий того, что боевые действия в Ливане, как это предусмотрено в меморандуме, прекратятся, утверждает диписточник CNN. По его словам, Тегеран рассматривает это как условие начала переговоров в Швейцарии.

«Иранцы запросили гарантии того, что военные действия в Ливане прекратятся, как указано в подписанном соглашении»,— сказал собеседник телеканала. Он добавил, что сейчас переговорщики работают над этим вопросом.

Очные переговоры представителей США и Ирана должны были пройти 19 июня на горнолыжном курорте Бургеншток в Швейцарии. Сегодня швейцарский МИД сообщил, что они не состоятся. Источник CNN заявил, что контакты отложили на неопределенное время из-за ударов Израиля по Ливану.

Прекращение огня на всех фронтах, а также территориальная целостность Ливана были закреплены как в проекте меморандума, так и в окончательной версии документа, подписанной Дональдом Трампом. Уже после подписания сделки США с Ираном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что его страна сохранит зону безопасности на юге Ливана, несмотря на эти требования. Сегодня ЦАХАЛ возобновил удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана.