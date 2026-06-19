CNN: Иран требует гарантий по прекращению огня в Ливане
Иран потребовал от США гарантий того, что боевые действия в Ливане, как это предусмотрено в меморандуме, прекратятся, утверждает диписточник CNN. По его словам, Тегеран рассматривает это как условие начала переговоров в Швейцарии.
«Иранцы запросили гарантии того, что военные действия в Ливане прекратятся, как указано в подписанном соглашении»,— сказал собеседник телеканала. Он добавил, что сейчас переговорщики работают над этим вопросом.
Очные переговоры представителей США и Ирана должны были пройти 19 июня на горнолыжном курорте Бургеншток в Швейцарии. Сегодня швейцарский МИД сообщил, что они не состоятся. Источник CNN заявил, что контакты отложили на неопределенное время из-за ударов Израиля по Ливану.
Прекращение огня на всех фронтах, а также территориальная целостность Ливана были закреплены как в проекте меморандума, так и в окончательной версии документа, подписанной Дональдом Трампом. Уже после подписания сделки США с Ираном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что его страна сохранит зону безопасности на юге Ливана, несмотря на эти требования. Сегодня ЦАХАЛ возобновил удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана.
Иран считает прекращение военных действий в Ливане и других горячих точках Ближнего Востока одним из ключевых условий для достижения мирного соглашения с США. Тегеран ранее настаивал на этом в ходе переговоров, которые США и Иран вели через посредников, таких как Пакистан, для прекращения "горячей фазы" конфликта на Ближнем Востоке. Власти Ирана заявляли, что откажутся от своих обязательств по перемирию с США и Израилем, если израильская армия продолжит атаковать Ливан. Предполагалось, что соглашение будет включать прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, а также обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана. США также неоднократно заявляли о приверженности территориальной целостности и суверенитету Ливана.
Проект меморандума между США и Ираном, предусматривающий прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, был согласован, но его подписание неоднократно откладывалось. Израиль, который является союзником США, выражал обеспокоенность по поводу такой сделки, опасаясь, что она может усилить Иран и его прокси-группировки в регионе. В то же время, США оказывали давление на Израиль, чтобы тот прекратил массированные удары по палестинскому движению «Хамас» в секторе Газа, что, по мнению Вашингтона, могло бы снизить напряженность на границе с Ливаном.