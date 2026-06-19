WP: американская разведка опасается срыва Израилем переговоров США и Ирана
Американская разведка предупредила администрацию Дональда Трампа, что Израиль может нарушить условия меморандума между США и Ираном, утверждает высокопоставленный источник The Washington Post в американской администрации. По его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху сталкивается с сильным внутриполитическим давлением и требованиями продолжить удары по Ливану.
Сегодня Reuters сообщило, что Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня. По словам источника агентства, этому поспособствовали переговорщики из США, Катара и Ирана.
Согласно уже подписанному меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном, боевые действия должны прекратиться на всех фронтах, включая Ливан. Это условие было предусмотрено еще в предварительной версии документа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху последовательно настаивал на том, что ЦАХАЛ не отступит с занятых позиций на юге Ливана.
Утром 19 июня Израиль обвинил «Хезболлу» в нарушении режима прекращения огня и нанес ответные удары по объектам шиитской группировки. Из-за этого Иран отменил запланированные в этот день переговоры с США в Швейцарии. По данным источника CNN, Тегеран потребовал от США соблюдать закрепленный в договоре режим прекращения огня, чтобы встречи состоялись.
Меморандум о взаимопонимании, подписанный между США и Ираном 17 июня 2026 года, является декларацией о намерениях по завершению ближневосточного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ содержит 14 пунктов и предусматривает немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, а также обязательство сторон не начинать новых войн или военных операций друг против друга. Исламабадское соглашение о взаимопонимании, вступающее в силу немедленно, открывает 60-дневный период для переговоров по более широкому соглашению, касающемуся, в частности, ядерной программы Ирана и снятия американских санкций.
Однако, МИД Ирана предупредил, что меморандум может быть аннулирован, если его условия не будут выполняться целиком и полностью. Иранские власти считают продолжение атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на южный Ливан, включенный в соглашение, попыткой аннулировать меморандум и возобновить боевые действия. Кроме того, ранее США, Израиль и Иран готовились к сценарию, при котором ядерные американо-иранские переговоры потерпят крах, и Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирану.
Израиль планирует направить в США высокопоставленную делегацию, чтобы обсудить ситуацию с ядерной программой Ирана, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху полагает, что шансы на заключение новой сделки между Вашингтоном и Тегераном невелики. При этом Израиль добивался от Дональда Трампа отмены запрета на поставки однотонных бомб и гарантий военной поддержки, а также готов был прекратить удары по Ирану, но не по Ливану, если города Израиля будут обстреливаться «Хезболлой». США, в свою очередь, выразили желание решить иранскую ядерную проблему дипломатическим путем, но готовы принимать силовые меры в случае необходимости.