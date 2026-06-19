Московская «Формаинвест» купила дачу Фаберже за 102,7 млн рублей
В ходе конкурентных торгов цена исторического объекта выросла более чем вдвое. Победитель получит здания и участок в аренду, а также право на льготное кредитование под 6–9% годовых. Дачу разрешено приспособить под отель, музей или выставочное пространство, сообщает пресс-служба компании.
Дачу разрешено приспособить под отель, музей или выставочное пространство
Фото: пресс-служба ДОМ.РФ
В торгах участвовали три претендента. Реставрацию нужно завершить к февралю 2029 года. Ранее стартовую цену лота установили на уровне 46,88 млн рублей. Дача Фаберже — объект культурного наследия в поселке Парголово.