Семь армянских партий оспорили итоги парламентских выборов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Парламентские выборы в Армении, состоявшиеся 7 июня, проходили на фоне глубокого политического кризиса после поражения Армении в Нагорно-Карабахской войне 2020 года. Несмотря на то что партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала наивысший процент голосов (49,746%) и сможет самостоятельно сформировать правительство, она не добилась конституционного большинства (две трети мест), что не позволяет ей вносить изменения в конституцию без поддержки оппозиции.

Оппозиционные силы, включая блок «Армения» во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном и «Сильную Армению» бизнесмена Самвела Карапетяна, еще до официального объявления итогов обвиняли власти в давлении на оппозицию и ЦИК, использовании административного ресурса и многочисленных нарушениях в ходе выборов. В частности, блок «Сильная Армения» заявлял о механическом внесении около 100 тысяч голосов без электронной верификации, утверждая, что реальный процент голосов у «Гражданского договора» не превышает 43–44%. Также поднимался вопрос об уголовных делах, связанных с выборами: с февраля было возбуждено 115 таких дел, при этом 77 из них касались блока «Сильная Армения» и 13 — блока «Армения».

Заявления о нарушениях и опасениях по поводу демократических процедур высказывались и из-за рубежа. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «попрании демократических принципов и процедур проведения свободных выборов» и «жестких репрессиях» против оппозиции, считая, что ограничения коснулись сил, поддерживающих укрепление союза с Россией. В период перед выборами ЕС планировал направить €15 млн на повышение «сопротивляемости» Армении на фоне «дезинформационных атак» со стороны России, а власти Армении демонстрировали курс на сближение с Евросоюзом, что, по мнению российского руководства, несовместимо с членством в ЕАЭС.