Лидер «Сильной Армении» Карапетян предложил создать оппозиционную коалицию
Лидер партии «Сильная Армения», глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян призвал другие оппозиционные силы объединиться. По его мнению, перед выборами в парламент Армении оппозиционные партии допустили ошибку, так как не сформировали коалицию.
«Поскольку мы допустили эту ошибку перед выборами, многие оппозиционные силы, которые, возможно, боролись честно, переоценили свои силы. Мне кажется, что те оппозиционные силы, которым дорога наша страна, ответят, и мы обязательно создадим оппозиционную коалицию»,— сказал господин Карапетян в интервью News.am.
«Давайте общаться в прямом эфире, раскрывать все проблемы нашему народу посредством надлежащих дискуссий, обращаясь к нашему народу, понимая, что правильно, и предпринимать соответствующие шаги»,— добавил Самвел Карапетян.
По итогам парламентских выборов 7 июня партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов и получила 64 мандата из 105. За «Сильную Армению» проголосовали 23,27% избирателей (29 мандатов), за блок «Армения» — 9,92% (12 мандатов).
Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Под выборами в Армении подвели черту».
Призыв Самвела Карапетяна к объединению оппозиции в Армении отражает общую тенденцию среди оппозиционных сил, которые часто пытаются сформировать единый фронт, чтобы противостоять правящим партиям, особенно перед выборами. Например, оппозиционные партии Молдавии в июле 2025 года объединились в блок перед парламентскими выборами, выступая за восстановление отношений с Россией и пересмотр внешней политики Молдавии. Схожие попытки наблюдались в Грузии, где главной оппозиционной силе не удалось уговорить всю оппозицию выступить единым избирательным списком на парламентских выборах 26 октября. Это снизило шансы оппозиции на общий успех.
В целом, опыт различных стран показывает, что неудача в формировании единого оппозиционного списка может привести к снижению их шансов на успех на выборах. Так, в Молдавии, несмотря на объединение четырех партий, правящая партия все еще имела значительную поддержку. В Турции, оппозиционная коалиция из шести партий смогла определиться с единым кандидатом в президенты на выборах 14 мая, но этот процесс был сопряжен с внутренними разногласиями и напряженностью. В Израиле, несмотря на переговоры с правящей коалицией, оппозиционные партии сталкивались с расколом в своих рядах, что затрудняло достижение компромисса.
Оппозиционный блок «Сильная Армения» ранее заявлял о намерении обратиться в ЦИК с просьбой аннулировать результаты выборов и пересмотреть голоса, утверждая, что в день выборов использовались административные ресурсы. Парламентские выборы в Армении, аналогично другим странам, иногда сопровождаются обвинениями в фальсификациях и требованиями пересчета голосов. Эти действия подчеркивают важность консолидации оппозиционных сил для эффективного оспаривания результатов и влияния на политическую повестку.