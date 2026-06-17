Лидер «Сильной Армении» Карапетян предложил создать оппозиционную коалицию

Лидер партии «Сильная Армения», глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян призвал другие оппозиционные силы объединиться. По его мнению, перед выборами в парламент Армении оппозиционные партии допустили ошибку, так как не сформировали коалицию.

«Поскольку мы допустили эту ошибку перед выборами, многие оппозиционные силы, которые, возможно, боролись честно, переоценили свои силы. Мне кажется, что те оппозиционные силы, которым дорога наша страна, ответят, и мы обязательно создадим оппозиционную коалицию»,— сказал господин Карапетян в интервью News.am.

«Давайте общаться в прямом эфире, раскрывать все проблемы нашему народу посредством надлежащих дискуссий, обращаясь к нашему народу, понимая, что правильно, и предпринимать соответствующие шаги»,— добавил Самвел Карапетян.

По итогам парламентских выборов 7 июня партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов и получила 64 мандата из 105. За «Сильную Армению» проголосовали 23,27% избирателей (29 мандатов), за блок «Армения» — 9,92% (12 мандатов).

Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Под выборами в Армении подвели черту».