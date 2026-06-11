Блок Карапетяна попросит аннулировать результаты парламентских выборов в Армении

Оппозиционный блок «Сильная Армения» намерен обратиться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с просьбой аннулировать результаты выборов в парламент страны. Об этом сообщил член политсовета партии Нарек Карапетян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шествие сторонников оппозиционного блока «Сильная Армения» в Ереване (3 июня 2026 года)

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Шествие сторонников оппозиционного блока «Сильная Армения» в Ереване (3 июня 2026 года)

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

«Завтра мы обратимся в Центральную избирательную комиссию, чтобы ЦИК аннулировал результаты выборов и пересмотрел голоса "Гражданского договора"»,— заявил господин Карапетян во время прямого эфира в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta). Если получить быстрый ответ не получится, блок обратится в Конституционный суд, добавил он.

Нарек Карапетян назвал правящую партию слабой политической силой. Он объяснил свою оценку тем, что «Гражданский договор» заручился поддержкой менее половины избирателей даже при большом количестве нарушений во время голосования.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила 49,8% голосов, блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна — 23,3%. Партия «Процветающая Армения» Гарика Царукяна не прошла в парламент, так как получила 3,9% при необходимых 4%. Окончательные результаты парламентских выборов ЦИК представит 14 июня.

Оппозиция настаивает на нелегитимности результатов и требует пересчета голосов. «Сильная Армения» заявляла, что в день выборов использовались административные ресурсы, задействовались государственные и общественные рычаги, чтобы предопределить исход выборов. Обжаловать итоги выборов намерен и блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна.