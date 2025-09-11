Константин Пономарев отсидит за все

К 14 годам общего режима со штрафом в размере 2,5 млн руб. приговорил Тверской райсуд Москвы бизнесмена Константина Пономарева, известного многомиллиардными тяжбами с компанией IKEA. Он был признан виновным в хищении у АКБ «Лесбанк» 38 векселей ведущих российских банков, в том числе «Сбера» и ВТБ, на сумму более 1 млрд руб. Два его соучастника — бывший председатель правления кредитного учреждения Сергей Никитин и главбух Ирина Скоробогатова — отделались условными сроками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередное дело завершилось для Константина Пономарева (в центре) обвинительным приговором

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Очередное дело завершилось для Константина Пономарева (в центре) обвинительным приговором

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На оглашение приговора находившийся под подпиской о невыезде 63-летний Сергей Никитин приехал с вещами, собрав объемную сумку-баул для СИЗО. Ранее в ходе прений сторон прокурор потребовала приговорить его и Ирину Скоробогатову к семи и шести годам лишения свободы со штрафами в размере 700 тыс. и 600 тыс. руб. соответственно. 62-летняя госпожа Скоробогатова брать вещи не стала и оказалась права.

Признав подсудимых виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), судья Ольга Семина назначила господину Никитину условный срок пять лет со штрафом 900 тыс. руб., а госпоже Скоробогатовой — на год меньше со штрафом 800 тыс. руб. Обоих суд лишил права занимать управленческие функции в коммерческих организациях на два года.

Что же касается 54-летнего Константина Пономарева, которого пришли поддержать пожилые тесть с тещей, то суд счел фигуранта виновным в легализации похищенного (ст. 174.1 УК РФ) и назначил ровно столько, сколько ранее в прениях просила для него прокуратура — 10 лет общего режима.

По совокупности с предыдущим приговором Солнечногорского суда Подмосковья он был осужден на 14 лет со штрафом 2,5 млн руб.

Напомним, что бывший владелец компании «Системы автономного электроснабжения» Константин Пономарев, получивший известность благодаря тому, что в 2010 году смог по внесудебному соглашению получить 25 млрд руб. от IKEA за аренду ею генераторов в 2007–2008 годах для своих магазинов в Санкт-Петербурге, находится под стражей с июня 2017 года.

В 2018 году Люберецкий горсуд Подмосковья за организацию заведомо ложного доноса (ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 306 УК РФ) приговорил его к восьми годам лишения свободы. А в 2020 году Солнечногорский горсуд Подмосковья осудил предпринимателя за покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов юридическим лицом (ст. 199 УК РФ) на десять лет и два месяца лишения свободы. Впоследствии, в 2024 году, в связи с изменением в законодательстве срок господину Пономареву был уменьшен до восьми лет и двух месяцев колонии.

Его третье дело связано с хищением, которое произошло осенью 2015 года, накануне отзыва лицензии у Лесбанка.

Следствие полагает, что подсудимые украли находившиеся на балансе кредитного учреждения 38 простых векселей Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Альфа-банка и банка «Открытие» общей стоимостью 1,1 млрд руб. Как считает следствие, являвшийся крупнейшим клиентом банка Константин Пономарев убедил его сотрудников в том, что собирается приобрести Лесбанк, а те по его «указанию» задним числом оформили документы о покупке им вышеназванных ценных бумаг и внесении в кассу банка наличных денег в размере 1 млрд руб.

По данным обвинения, деньги на покупку векселей господин Пономарев не тратил, а действовавшие в сговоре с ним Сергей Никитин и Ирина Скоробогатова составили фиктивные финансовые документы, передав в октябре 2015 года бизнесмену векселя бесплатно. После этого господин Пономарев отмыл похищенное, продав их компании ООО «Тандем Центр», которая предъявила векселя к погашению и получила в общей сложности 1 млрд 709 тыс. руб.

Подсудимые вину не признали. Так, господин Пономарев утверждал, что сам стал жертвой недобросовестных сотрудников банка, которые по его просьбе и на его средства приобретали векселя, но, как выяснилось, не вносили деньги в кассу. По словам бизнесмена, если бы он знал, что векселя остались на балансе банка, он бы не стал в открытую предъявлять их к погашению в России.

В рамках уголовного процесса ОАО «Лесбанк», еще не завершившее процедуру банкротства, заявило иск на более чем 1 млрд руб. ущерба, эта сумма впоследствии была снижена до 893 млн руб. и взыскана судом в солидарном порядке с господ Пономарева и Скоробогатовой.

Господин Никитин взыскания избежал, вероятно, потому, что он был ранее привлечен к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве. Также суд постановил конфисковать в доход государства у главного фигуранта 1 млрд 709 тыс. руб.— сумму легализованных им средств. При этом имущество Константина Пономарева на более чем 9 млрд руб. (его большую часть составляют векселя банка ВТБ) осталось под арестом.

Прежде чем его увел конвой, Константин Пономарев признался “Ъ”, что не удивлен приговором и ожидал подобного исхода. Его адвокат Александр Ляшенко напомнил, что именно такой срок его подзащитному обещали силовики. «Ему говорили, что другим назначат условно, а он сядет, ровно так и произошло. Поэтому он считает такой приговор местью силовиков, от которых он не откупился»,— сказал “Ъ” адвокат, пообещав обжаловать приговор.

Напомним, что осенью 2024 года господин Пономарев выступил на процессе по делу бывшего сотрудника центрального аппарата СКР Александра Киреева, осужденного впоследствии на 20 лет строгого режима за фальсификацию дела совладельцев IT-компании Merlion и вымогательство у них 15 млрд руб. Господин Пономарев заявил, что преступная группа силовиков смогла у него выманить 80 млн руб. и пыталась заполучить еще почти 4 млрд руб.

Также, по данным “Ъ”, в апреле 2024 года Бутырский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии адвоката Артура Гереева, который пытался выманить у господина Пономарева $10 млн, обещая решить вопрос с прекращением его дела, освобождением из-под стражи и снятием ареста с имущества. По этим двум делам господин Пономарев проходил потерпевшим.

Пока неясно, оспорят ли судебное решение другие фигуранты. Между тем уже через месяц истечет срок давности по уголовному делу. В случае если Мосгорсуд не рассмотрит до этого времени апелляцию, фигурантов должны будут от наказания освободить. Сам господин Пономарев позже через своих защитников передал, что не согласен с приговором, в том числе потому, что полную стоимость фигурирующих в деле 38 векселей с процентами за пользование чужими денежными средствами и индексацией (общая сумма составила 1,9 млрд руб.) с него уже взыскал Смоленский облсуд. Это, по словам бизнесмена, произошло еще в 2020 году, после того как Лесбанк продал право требования по ценным бумагам за 100 млн руб. Надежде Теплюк, бывшей жене депутата Госдумы Евгения Булавинова, а она впоследствии — некоему ИП Буравчиков.

Мария Локотецкая