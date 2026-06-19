В трех районах Ростова 703 дома отключили от горячего водоснабжения до 6 июля

В Ростове-на-Дону около 90 домов остаются без горячего водоснабжения. Большинство из них расположены в западной части города. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам госпожи Пшеничной, причиной стали дефекты на теплосетях, выявленные в ходе гидравлических испытаний, которые проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. Подача горячей воды должна была возобновиться 5 июня, однако устранение неисправностей затянулось. Ремонт продолжается по улицам Батуринская, Извилистая, Тружеников, Коммунистический, Стачки, Каширская, Жмайлова, Прогрессивная и 2-я Краснодарская. К устранению дефектов привлечены 13 бригад — всего 45 человек.

Отмечается, что по мере завершения ремонта горячая вода подается до границ домов, а дальнейшее подключение остается в зоне ответственности управляющих организаций. Завершить все работы планируется на следующей неделе.

С 15 июня гидравлические испытания перешли в новый этап: в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах от горячего водоснабжения отключены 703 жилых дома. Этот этап должен завершиться 6 июля.