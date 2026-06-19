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Власти Ростова ищут подрядчика для установки лежачих полицейских за 3,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону на монтаж элементов лежачих полицейских выделено 3,5 млн руб. Сведения о тендере опубликованы на портале госзакупок.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Заявки от претендентов принимаются до 26 июня, итоги конкурса подведут 30 июня.

По условиям контракта, исполнитель обязан смонтировать элементы ИН-900 и ИДН-900 — основной элемент с армированием металлокордом. Световозвращающие части должны быть жёлтого цвета.

Искусственные неровности изготавливаются из высококачественной резины без вредных примесей. Работы необходимо завершить до 30 ноября 2026 года включительно.

Мария Хоперская

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