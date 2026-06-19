Генпрокурор Гуцан поручил проверить работу УК в военном городке Екатеринбурга

Генеральный прокурор России Александр Гуцан поручил военной прокуратуре проверить деятельность управляющих компаний в военных городках после жалоб граждан на ненадлежащее содержание жилья и инфраструктуры. Как передает корреспондент «Ъ-Урал», во время приема жителей Свердловской области в Екатеринбурге одна из участниц рассказала о проблемах с освещением и состоянием домов в 19-м военном городке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Генпрокурор отметил, что подобные вопросы возникают регулярно при общении с гражданами. «Мне непонятно только одно: люди живут, люди платят за коммунальные услуги, и вот эта чехарда с управляющими компаниями, которые всеми правдами и неправдами пытаются не исполнять возложенные на них обязанности, вызывает, по крайней мере, недоумение»,— заявил генпрокурор РФ.

Александр Гуцан потребовал разобраться в причинах сложившегося положения дел и дать оценку действиям служб Минобороны. Глава надзорного ведомства указал на необходимость проведения тщательной проверки, а не формального рассмотрения дела. Военная прокуратура должна доложить о состоянии жилищно-коммунального хозяйства в военных городках с учетом ранее данных поручений.

Напомним, Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург накануне. В уральской столице он посетил филиал фонда «Защитники Отечества». В пятницу, 19 июня, он провел прием граждан и представителей бизнес-сообщества.

Артем Путилов, Мария Игнатова