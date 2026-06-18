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Генпрокурор Гуцан посетил в Екатеринбурге филиал фонда «Защитники Отечества»

Генеральный прокурор России Александр Гуцан во время своего визита в Екатеринбург посетил филиал фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога.

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Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Фото: Telegram-канал Артема Жоги

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Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Фото: Telegram-канал Артема Жоги

В ходе визита господин Гуцан ознакомился с работой регионального отделения и провел совещание, посвященное вопросам защиты прав участников СВО. Александру Гуцану доложили, как в Свердловской области выстроена работа с ветеранами СВО: бойцы получают льготы, автомобили на ручном управлении, спортивную форму и психологическую поддержку.

По данным полпреда, с 2023 года в свердловский филиал фонда поступило порядка 77 тыс. обращений, более 98% из которых были решены.

Александр Гуцан нанес рабочий визит в Екатеринбург 18 июня. В аэропорту Кольцово его встречали губернатор Свердловской области Денис Паслер и полпред Артем Жога. В течение двух дней генпрокурор проведет прием граждан и представителей бизнес-сообщества.

Полина Бабинцева

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