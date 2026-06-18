Генпрокурор Гуцан прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург

Генеральный прокурор России Александр Гуцан нанес рабочий визит в Екатеринбург. В аэропорту Кольцово его встретили губернатор Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога.

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Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в течение двух дней господин Гуцан проведет прием граждан и представителей бизнес-сообщества.

Александр Гуцан занял пост генпрокурора РФ в сентябре 2025 года после назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда страны. Ранее, с 1976 года, господин Гуцан работал на Ленинградском электротехническом заводе, в 1987-1989 годах был стажером, прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры Ленинграда (с 1991 года — Санкт-Петербург). В 1989-м утвержден помощником прокурора Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности, в 1992-1995 годах трудился прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 1995-м получил пост начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга, в 2000-м — помощника заместителя генпрокурора РФ по особым поручениям, в 2005-м — заместителя директора Федеральной службы судебных приставов, в 2007-м — заместителя генпрокурора РФ Юрия Чайки. С 2018 года работал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Господин Гуцан прибыл в Екатеринбург в должности генпрокурора впервые. Его предшественник Игорь Краснов в последний раз посещал столицу Урала в должности главы надзорного ведомства в июле 2023 года. Тогда он принял участие в VIII заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. В ходе визита в Екатеринбург он также возложил цветы в Широкореченском военно-мемориальном комплексе и провел рабочие встречи с зарубежными коллегами.

Василий Алексеев