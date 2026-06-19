Страхование от БПЛА в Ростовской области набирает популярность

Спрос на страхование жилья в Ростовской области в первом квартале 2026 года продолжил расти. Число заявлений от клиентов увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил «Домостройдон.ру» со ссылкой данные Росгосстраха.

Жители региона все чаще обращаются за защитой не только от традиционных рисков — заливов, пожаров и стихийных бедствий, — но и от последствий падения беспилотников. «Если сравнивать первый квартал 2026 года с аналогичным периодом 2025 года, мы видим увеличение числа заявлений от клиентов на 60», — сообщили в Росгосстрахе.

Устойчивый интерес к страхованию от БПЛА подтверждают и в АльфаСтрахование: показатели по этому направлению год к году выросли кратно. Там также отметили, что владельцы недвижимости перешли от эмоциональных покупок полисов к осознанному планированию защиты жилья.

Мария Хоперская