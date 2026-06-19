Ростов-на-Дону стал лидером по темпам жилищного строительства в России

Ростов-на-Дону стал абсолютным лидером среди российских городов по темпам девелоперской активности. Об этом сообщил «Домостройдон.ру» со ссылкой данные издания «Движение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По итогам первых пяти месяцев этого года местные застройщики запустили проекты общей площадью 355 тыс. кв.м. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 136 тыс. кв.м. — таким образом, прирост достиг 161%.

В структуре строящегося жилья доля массового сегмента за год незначительно увеличилась — с 74% до 75%, тогда как доля недвижимости класса «бизнес» скорректировалась с 26% до 25%.

На фоне других крупных городов результат Ростова-на-Дону выглядит особенно контрастно. Ближайшие по динамике запусков города — Уфа и Краснодар — увеличили объёмы на 75% и 24% соответственно. Санкт-Петербург прибавил лишь 9%, а Москва и вовсе ушла в минус: новые проекты сократились на 28%, до 1,02 млн квадратных метров. Худшую динамику показали Нижний Новгород и Воронеж, где девелоперская активность на старте упала примерно вдвое и втрое соответственно.

Мария Хоперская