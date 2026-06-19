В Петербурге задержали директора «Ленводхоза» по делу о взятках на 12 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержан директор «Ленводхоза» Олег Широков. По версии следствия, его подозревают в получении взяток на сумму более 12 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководителя Ленводхоза подозревают в получении взяток и фиктивной приемке работ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Руководителя Ленводхоза подозревают в получении взяток и фиктивной приемке работ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие полагает, что незаконно полученные денежные средства и строительные материалы использовались для возведения загородного дома.

По данным правоохранительных органов, с 2022 года руководитель учреждения получал вознаграждение от представителей коммерческих компаний за заключение контрактов на обслуживание городской мелиоративной системы. Речь идет о работах по очистке каналов, устранению засоров, уборке загрязнений и вывозе строительного мусора.

Как считают следователи, часть предусмотренных контрактами работ фактически не выполнялась, однако принималась и оплачивалась за счет бюджетных средств в полном объеме.

Вместе с руководителем учреждения задержаны еще двое предполагаемых участников схемы — 33-летний представитель подрядной организации, которого считают ответственным за подготовку фиктивной исполнительной документации, а также 35-летний сотрудник госучреждения, обеспечивавший приемку невыполненных работ со стороны заказчика.

В рамках расследования по местам проживания фигурантов прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы и другие материалы, представляющие интерес для следствия.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Матвей Николаев