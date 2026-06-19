Суд в Нью-Дели отклонил жалобу Telegram на блокировку мессенджера в Индии
Высокий суд Дели признал законным решение властей Индии о временной блокировке Telegram в стране, отклонив жалобу мессенджера. Об этом сообщает The Economic Times. Платформа заблокирована в Индии с 16 по 22 июня из-за предполагаемой утечки экзаменационных вопросов в мессенджере.
Представители Telegram заявляли на заседании суда, что блокировка нарушает право пользователей на свободу слова. Судья Теджас Кария постановил, что у правительства Индии были достаточные основания для временной блокировки Telegram перед Национальным квалификационным вступительным тестом (NEET) для поступления в медицинские вузы.
Экзамен планировалось провести в мае, однако его отменили из-за предполагаемой утечки экзаменационных вопросов в Telegram. Повторный тест назначен на 21 июня. Ограничения в отношении мессенджера ввели в соответствии с законом об информационных технологиях, который дает правительству страны право блокировать доступ к сайтам в «интересах суверенитета и целостности Индии». Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера не решила проблему, и утечки «просто переместились в другие приложения».
Ситуация с Telegram в Индии является частью более широкой картины претензий и ограничений, которые мессенджер испытывает в разных странах. К примеру, во Франции Павла Дурова задерживали и предъявляли обвинения по шести пунктам, связанным с использованием мессенджера мошенниками и отказом сотрудничать с французскими властями по этому вопросу. Французские власти критиковали Telegram за отсутствие модерации контента и обвиняли Дурова в способствовании преступлениям. В конечном итоге, в сентябре 2024 года, Telegram изменил политику конфиденциальности, допустив возможность передачи IP-адресов и номеров телефонов нарушителей уполномоченным органам, что привело к запросам информации и из других стран.
В России Telegram также сталкивается с постоянным давлением со стороны властей. Роскомнадзор предпринимал и продолжает предпринимать меры по замедлению работы мессенджера, блокировке голосовых звонков и требованию удаления запрещенных материалов, обвиняя Telegram в несоблюдении российского законодательства, включая нормы о хранении данных пользователей на территории РФ и сотрудничестве со спецслужбами. В 2018 году мессенджер уже был заблокирован в России Таганским судом из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования, однако блокировка была снята в 2020 году. Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял, что мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, а также обвинял власти в попытках заставить граждан перейти на контролируемые государством приложения.