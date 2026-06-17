Telegram назвал блокировку мессенджера в Индии нарушением свободы слова
Представители Telegram заявили на слушании в суде в Индии, что решение правительства республики заблокировать мессенджер неконституционно. Это нарушает право пользователей на свободу слова, подчеркнули в Telegram. Мессенджер заблокирован в Индии с 16 по 22 июня из-за предполагаемого слива экзаменационных вопросов в мессенджере.
Telegram используют для переписки «сотни тысяч, если не миллионы студентов», сказали представители Telegram, передает Reuters. Представители властей Индии ответили, что неоднократно просили руководство Telegram исправить нарушения в мессенджере. Суд решил продолжить рассмотрение дела 18 июня.
Руководство Telegram подало иск в Высокий суд Дели. В мае в Индии отменили Национальный квалификационный вступительный тест (NEET) для поступления в медицинские вузы после предполагаемой утечки экзаменационных вопросов. Экзамен перенесли на 21 июня. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера не решила проблему, и утечки «просто переместились в другие приложения».
Власти Индии и ранее предъявляли претензии к Telegram. В 2019 году индийский суд рассматривал вопрос о блокировке мессенджера из-за распространения детской порнографии. В 2022 году, после угрозы блокировки, Telegram передал властям Индии данные нескольких десятков пользователей, подозреваемых в нарушении авторских прав. Сама Индия является одним из ключевых рынков для Telegram, на нее приходится треть всех загрузок мессенджера, а также пользователи из Индии чаще всего скачивали Telegram. Павел Дуров ранее заявлял, что блокировка, даже временная, является ошибкой, отметив, что ограничения ничего не останавливают, а утечки просто перетекают в другие приложения. Он позиционирует Telegram как "силу добра", выступающую за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.
Telegram сталкивается с требованиями блокировки и регулирования со стороны властей многих стран. Например, в Непале правительство распорядилось заблокировать доступ к мессенджеру из-за роста преступности, мошенничества и отмывания денег. В Испании суд временно блокировал Telegram из-за нарушений авторских прав, но решение было приостановлено до получения отчета полиции. В России Роскомнадзор также неоднократно вводил ограничения на работу Telegram, обвиняя мессенджер в несоблюдении российского законодательства, непринятии мер по борьбе с терроризмом и мошенничеством.