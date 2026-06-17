Telegram назвал блокировку мессенджера в Индии нарушением свободы слова

Представители Telegram заявили на слушании в суде в Индии, что решение правительства республики заблокировать мессенджер неконституционно. Это нарушает право пользователей на свободу слова, подчеркнули в Telegram. Мессенджер заблокирован в Индии с 16 по 22 июня из-за предполагаемого слива экзаменационных вопросов в мессенджере.

Telegram используют для переписки «сотни тысяч, если не миллионы студентов», сказали представители Telegram, передает Reuters. Представители властей Индии ответили, что неоднократно просили руководство Telegram исправить нарушения в мессенджере. Суд решил продолжить рассмотрение дела 18 июня.

Руководство Telegram подало иск в Высокий суд Дели. В мае в Индии отменили Национальный квалификационный вступительный тест (NEET) для поступления в медицинские вузы после предполагаемой утечки экзаменационных вопросов. Экзамен перенесли на 21 июня. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера не решила проблему, и утечки «просто переместились в другие приложения».