В Индии на неделю ограничили работу Telegram

Индия ограничила работу мессенджера Telegram до 22 июня на время повторного проведения медицинского вступительного экзамена, сообщает Reuters со ссылкой на министерство образования. Недовольство властей вызвало то, что в мессенджер заранее попали экзаменационные вопросы.

Ключевой вступительный экзамен для поступления в медвузы, известный как Национальный квалификационный вступительный тест (NEET), планировалось провести в мае. Однако власти отменили его после того, как выяснилось, что вопросы NEET были опубликованы в Telegram.

Правительство назначило повторный экзамен на 21 июня. «Меры в отношении Telegram приняты в ответ на организованное использование платформы преступными группировками для обмана кандидатов, сдающих переэкзаменовку NEET 2026»,— уточнили в министерстве образования.

Ограничения вводят в соответствии с законом об информационных технологиях, который дает правительству страны право блокировать доступ к сайтам в «интересах суверенитета и целостности Индии». Власти заявили, что «сожалеют о причиненных неудобствах» из-за блокировки приложения, которая затронет сотни тысяч людей. Однако они уверяют, что это стало крайней мерой, на которую им пришлось пойти, потому что другие попытки удалить контент с платформы не дали результатов.

В Telegram пока никак не прокомментировали блокировку. По данным Reuters, по состоянию на утро 16 июня мессенджер продолжал работать в Индии.