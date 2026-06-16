Дуров назвал ошибкой блокировку Telegram в Индии

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что после введения временного запрета мессенджера в Индии власти страны «наказали» более 150 млн обычных пользователей. В Х он написал, что запрет ничего не остановил, и утечки «просто переместились в другие приложения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Oslo Freedom Forum Павел Дуров

Фото: Oslo Freedom Forum

«Telegram — это сила добра. Блокировка — даже временная — это ошибка»,— написал господин Дуров.

Власти Индии ввели ограничения в соответствии с законом об информационных технологиях, который дает правительству страны право блокировать доступ к сайтам в «интересах суверенитета и целостности Индии».

Работу Telegram в стране ограничили с 16 до 22 июня на время повторного проведения медицинского вступительного экзамена. Причиной ограничений власти назвали слив экзаменационных вопросов в мессенджер, куда они попали до экзамена.